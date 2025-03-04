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Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua

Non è insolito che una piccola quantità di acqua fuoriesca dal rasoio Philips dopo la pulizia o la rasatura su pelle bagnata*.

La batteria e i componenti elettronici del rasoio si trovano dentro di un corpo interno impermeabile. Ciò significa che sono protetti da qualsiasi quantità d'acqua che potrebbe entrare all'interno dell'impugnatura del rasoio durante il normale uso.

*Nota: Queste informazioni si applicano solo ai rasoi lavabili o utilizzabili sotto la doccia. Se il rasoio non è impermeabile, assicurarsi che rimanga sempre asciutto. Per scoprire se il rasoio in possesso è impermeabile, fare riferimento al manuale dell'utente (disponibile anche online). 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XP521/03 , XP9407/37 , S591/05 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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