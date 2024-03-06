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Questo prodotto
Cartuccia della base di pulizia rapida
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SH71
Testine di rasatura di ricambio
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XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
Pacco da 2
Fino a 6 mesi di rasatura igienica
Compatibile con la base di pulizia
La formula, arricchita da lubrificanti attivi, protegge le testine di rasatura dall'attrito e dall'usura, mantenendo le prestazioni ottimali del rasoio più a lungo.
La speciale fragranza della cartuccia di pulizia odora di fresco e garantisce una sensazione di pulizia durante la rasatura.
Completamente privo di alcool, il liquido detergente è delicato sulla pelle e ideato per offrire protezione dalle irritazioni cutanee.
3.8
su 5
67
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
VitoLeonardoBE2
06/03/2024
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto.
E’ molto performante, riesce MOLTO bene a pulire bene le lame nella base.
Pro
Ottima pulizia.
Contro
Nulla.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Utilizzatore obiettivo
06/02/2024
Italia
Molto valido
Ottimo completamento per una rasatura perfetta mantenendo in perfetto stato il rasoio e di conseguenza permette, in modo intelligente, una durata più lunga dell'apparecchio, rispettando la serietà dell'azienda.
Pro
Pulizia accurata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Riky1
12/12/2023
Italia
Compratore verificato
Cartuccia di pulizia rasoio Philips serie 9000.
Ottimo, sistema di pulizia impeccabile, il rasoio al termine del ciclo di pulizia risulta essere come nuovo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
I risultati sulla base di test effettuati da un'agenzia di terze parti, in condizioni di laboratorio, dopo 1 minuto di utilizzo, dimostrano che la cartuccia è in grado di prevenire realmente la crescita di Staphylococcus aureus e Candida albicans. L'efficacia della prevenzione per lo Staphylococcus aureus è del 99,9%