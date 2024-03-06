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Cartuccia della base di pulizia rapida

CC12/50

3.8
| (67) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Per una rasatura igienica ogni giorno
L'utilizzo della Base di pulizia rapida dopo ogni rasatura permetterà di mantenere il rasoio sempre come nuovo, rimuovendo i peli tagliati in modo efficace. Lascia il tuo rasoio 10 volte più pulito rispetto all'uso della sola acqua*.
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10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua*

Per una rasatura igienica ogni giorno

  • Pacco da 2

  • Fino a 6 mesi di rasatura igienica

  • Compatibile con la base di pulizia

Lubrificanti per mantenere le prestazioni ottimali del tuo rasoio

Lubrificanti per mantenere le prestazioni ottimali del tuo rasoio

La formula, arricchita da lubrificanti attivi, protegge le testine di rasatura dall'attrito e dall'usura, mantenendo le prestazioni ottimali del rasoio più a lungo.

Fragranza fresca per una rasatura pulita

Fragranza fresca per una rasatura pulita

La speciale fragranza della cartuccia di pulizia odora di fresco e garantisce una sensazione di pulizia durante la rasatura.

Completamente privo di alcool

Completamente privo di alcool

Completamente privo di alcool, il liquido detergente è delicato sulla pelle e ideato per offrire protezione dalle irritazioni cutanee.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

67

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

06/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon prodotto.

E’ molto performante, riesce MOLTO bene a pulire bene le lame nella base.

Pro

Ottima pulizia.

Contro

Nulla.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

06/02/2024

Italia

Italia

Molto valido

Ottimo completamento per una rasatura perfetta mantenendo in perfetto stato il rasoio e di conseguenza permette, in modo intelligente, una durata più lunga dell'apparecchio, rispettando la serietà dell'azienda.

Pro

Pulizia accurata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

12/12/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Cartuccia di pulizia rasoio Philips serie 9000.

Ottimo, sistema di pulizia impeccabile, il rasoio al termine del ciclo di pulizia risulta essere come nuovo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

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Esclusioni di responsabilità

  1. I risultati sulla base di test effettuati da un'agenzia di terze parti, in condizioni di laboratorio, dopo 1 minuto di utilizzo, dimostrano che la cartuccia è in grado di prevenire realmente la crescita di Staphylococcus aureus e Candida albicans. L'efficacia della prevenzione per lo Staphylococcus aureus è del 99,9%