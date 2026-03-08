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  • Rasatura perfetta e comfort sulla pelle
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i9000Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

X9002/30

4.5
| (81) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura perfetta e comfort sulla pelle
Philips i9000 offre una rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift&Cut a tripla azione e testine compatte flessibili a 360°, anche nelle zone più difficili da radere. La tecnologia SkinIQ dotata di intelligenza artificiale rileva e si adatta alla tua pelle per il massimo livello di comfort e precisione.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

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Questo prodotto

i9000 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

i9000
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

439,99 €

  • SH91

    SH91
    Testine di rasatura di ricambio

    55,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    18,29 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    25,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    37,59 €

439,99 €

con tecnologia SkinIQ

Rasatura perfetta e comfort sulla pelle

  • Tecnologia Lift&Cut a tripla azione

  • Lame Dual SteelPrecision

  • Testina di precisione flessibile a 360°

  • Sensore Pressure Guard

  • 5 anni di garanzia***

Rasatura in profondità con estrema precisione, risultati duraturi

Rasatura in profondità con estrema precisione, risultati duraturi

Il sistema di rasatura brevettato Lift & Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a 0,00°mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%* per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Movimenti di taglio fino a 7 milioni al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.5

su 5

81

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

08/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo acquisto

Acquistato per sbarbarmi ogni giorno, è confortevole, preciso e delicato

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

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19/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Nettamente migliore del precedente rasoio. Lascia la pelle molto liscia.

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

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13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Philips vs Braun

Il .li primo rasoio elettrico è stato il braun serie 7 Pulsonic che mi è durato circa 17 anni. Volevo acquistare il serie 9, poi invece ho deciso di cambiare totalmente acquistando il Philips i9000 Devo dire che rispetto al Braun è molto più silenzioso, le lame tagliano molto bene e le testine non scaldano. Per chi proviene dal braun, tocca farci un pò la mano perché hanno due stili di rasatura diversi. Per il momento sono pienamente soddisfatto dell'acquisto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al modello precedente

  2. rispetto al rivestimento senza perline

  3. Previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto

  4. rispetto all'acqua nella cartuccia