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Garanzia di 2 anni
S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
Lame NanoTech Dual Precision
Compatibile con le serie S8000, S9000, i9000
Compatibile con la serie S9000 Prestige
Compatibile con la serie i9000 Prestige
Le lame NanoTech DualPrecision radono in profondità con estrema precisione (fino a -0,08 mm dalla pelle), eseguendo fino a 165.000 azioni di taglio al minuto. Le 72 lame ad alte prestazioni sono autoaffilanti e prodotte in Europa.
Controlla il retro dell'impugnatura del rasoio per verificare la presenza della testina di ricambio. Hai bisogno di aiuto? Visita philips.com/accessori
1. Premi i pulsanti di rilascio ed estrai il portatestina di rasatura. 2. Ruota gli anelli di supporto in senso antiorario e rimuovili. 3. Estrai le vecchie testine e inserisci le testine di ricambio (le parti sporgenti devono essere ben inserite nelle relative cavità). 4. Riposiziona gli anelli di supporto e ruotali in senso orario fino a sentire un clic. 5. Reinserisci il portatestina di rasatura e chiudi.
4.1
su 5
108
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
slvsrg44
14/11/2025
Italia
Magnifico rasoio.
Perfette sotto ogni punto di vista. È un'altra rasatura con queste testine.
Questa revisione è stata effettuata per SH91 SH91/50 Testine di rasatura di ricambio
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angel0688 è mio
04/11/2025
Italia
Compratore verificato
Le testine sono vellutate sulla pelle
testine SH91/50 montate su rasoio series 9000 e sono perfette. In principio ero riluttante sulla compatibilità ma ho dovuto ricredermi, lasciano la pelle come fosse velluto. Articolo consigliato.
Pro
leggero come una piuma
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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25/01/2024
Italia
Compratore verificato
Prodotto innovativo
Le nuove testine sono completamente diverse e migliore delle precedenti. Hanno un taglio morbido e profondo in due passaggi. Un miglioramento enorme dalle precedenti
Pro
Taglio confortevole e perfetto
Contro
Nessuno
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