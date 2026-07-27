ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa
  • Rasatura efficace e precisa

Philips Shaver 700 SeriesRasoio elettrico compatto Wet & Dry

S792/06

Rasatura efficace e precisa
Philips Serie 700 con lame Dual SteelPrecision e tecnologia Lift&Cut taglia i peli con precisione fino a 0,00 mm dalla pelle. Il suo design compatto e di alta qualità è studiato per adattarsi perfettamente a te; lo strumento ideale per ogni occasione.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura efficace e precisa

  • Tecnologia Lift&Cut

  • Lame Dual SteelPrecision

  • Testine Flex 4D

  • Potente motore magnetico

Rasatura efficace e precisa

Rasatura efficace e precisa

La nostra tecnologia brevettata Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice per tagliarli con precisione fino a 0,00 mm dalla pelle. Il massimo della precisione.

Efficienza avanzata in tutte le direzioni

Efficienza avanzata in tutte le direzioni

Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 4.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.

Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine Flex 4D si flettono e fluttuano in quattro direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. con una rasatura quotidiana di 2,5 minuti