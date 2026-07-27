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Garanzia di 2 anni
S792/06
Tecnologia Lift&Cut
Lame Dual SteelPrecision
Testine Flex 4D
Potente motore magnetico
La nostra tecnologia brevettata Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice per tagliarli con precisione fino a 0,00 mm dalla pelle. Il massimo della precisione.
Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 4.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.
Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine Flex 4D si flettono e fluttuano in quattro direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.
Recensioni
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
con una rasatura quotidiana di 2,5 minuti