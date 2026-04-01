Philips Shaver 700 Series

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S791/06
Rasatura efficace e precisa
Philips Serie 700 con lame Dual SteelPrecision e tecnologia Lift&Cut taglia i peli con precisione fino a 0,00 mm dalla pelle. Il suo design compatto e di alta qualità è studiato per adattarsi perfettamente a te; lo strumento ideale per ogni occasione.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Rasoio elettrico compatto Wet & Dry
totale
recurring payment
La nostra tecnologia brevettata Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice per tagliarli con precisione fino a 0,00 mm dalla pelle. Il massimo della precisione.
Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 4.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.
Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine Flex 4D si flettono e fluttuano in quattro direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.
Un motore magnetico potente e robusto consente di radere anche le barbe più folte, per una rasatura liscia e precisa anche in viaggio.
Basta un semplice tocco per accendere il rasoio e goderti una rasatura eccezionale. Scopri un'eleganza senza compromessi con il nostro design compatto e di qualità superiore.
I cavi di alimentazione sono ormai un ricordo del passato. Approfitta della compatibilità con la ricarica Qi per la massima praticità e facilità d'utilizzo: ricarica completa in sole 2 ore (pad di ricarica Qi non incluso).
Scopri la versatilità del tuo rasoio con l'accessorio rifinitore per il naso, che ti permette di creare un kit di 2 in 1 per tutte le tue esigenze. Basta agganciare l'accessorio per rifinire i peli superflui del naso.
Le lame del nostro rasoio sono realizzate in acciaio ipoallergenico europeo che resiste alla corrosione, è delicato sulla pelle e previene l'accumulo di impurità sulle lame.
Che tu preferisca una confortevole rasatura su pelle asciutta o una rinfrescante rasatura su pelle bagnata con gel o schiuma, il nostro rasoio si adatta alle tue esigenze. Dotato di classificazione IPX7, può essere pulito facilmente sotto l'acqua corrente.
Prova la comodità di una potente batteria agli ioni di litio: fino a 1 mese* di autonomia con una singola ricarica di 1 ora. Hai bisogno di una rasatura veloce? Basta collegarlo per 5 minuti per ottenere energia sufficiente per una rasatura completa.
I nostri rasoi Philips sono progettati per offrire precisione, lunga durata e prestazioni ottimali. Sono sottoposti a test rigorosi per garantire prestazioni costanti e durature. Goditi un rasoio in grado di resistere nel tempo.
Noi di Philips promuoviamo la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Il nostro obiettivo è ridurre gli sprechi e minimizzare il numero di adattatori USB che immettiamo sul mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, un'unità di alimentazione compatibile è disponibile al seguente indirizzo: www.philips.com/support
Accessori
Assorbimento
Design
Assistenza
Prestazioni di rasatura
Facilità d'uso
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