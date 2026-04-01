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    • Rasatura efficace e precisa Rasatura efficace e precisa Rasatura efficace e precisa

      Philips Shaver 700 Series Rasoio elettrico compatto Wet & Dry

      S791/06

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Rasatura efficace e precisa

      Philips Serie 700 con lame Dual SteelPrecision e tecnologia Lift&Cut taglia i peli con precisione fino a 0,00 mm dalla pelle. Il suo design compatto e di alta qualità è studiato per adattarsi perfettamente a te; lo strumento ideale per ogni occasione.

      Scopri tutti i vantaggi

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      Philips Shaver 700 Series
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      Philips Shaver 700 Series

      Rasoio elettrico compatto Wet & Dry

      totale

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      Rasatura efficace e precisa

      • Tecnologia Lift&Cut
      • Lame Dual SteelPrecision
      • Testine Flex 4D
      • Potente motore magnetico
      Rasatura efficace e precisa

      Rasatura efficace e precisa

      La nostra tecnologia brevettata Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice per tagliarli con precisione fino a 0,00 mm dalla pelle. Il massimo della precisione.

      Efficienza avanzata in tutte le direzioni

      Efficienza avanzata in tutte le direzioni

      Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 4.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.

      Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

      Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

      Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine Flex 4D si flettono e fluttuano in quattro direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.

      Potente e silenzioso

      Potente e silenzioso

      Un motore magnetico potente e robusto consente di radere anche le barbe più folte, per una rasatura liscia e precisa anche in viaggio.

      Scorri per accenderlo/spegnerlo

      Scorri per accenderlo/spegnerlo

      Basta un semplice tocco per accendere il rasoio e goderti una rasatura eccezionale. Scopri un'eleganza senza compromessi con il nostro design compatto e di qualità superiore.

      Compatibilità con base di ricarica wireless Qi

      Compatibilità con base di ricarica wireless Qi

      I cavi di alimentazione sono ormai un ricordo del passato. Approfitta della compatibilità con la ricarica Qi per la massima praticità e facilità d'utilizzo: ricarica completa in sole 2 ore (pad di ricarica Qi non incluso).

      Accessorio rifinitore per il naso per rimuovere i peli del naso

      Accessorio rifinitore per il naso per rimuovere i peli del naso

      Scopri la versatilità del tuo rasoio con l'accessorio rifinitore per il naso, che ti permette di creare un kit di 2 in 1 per tutte le tue esigenze. Basta agganciare l'accessorio per rifinire i peli superflui del naso.

      Il sistema anticorrosione rispetta la pelle

      Il sistema anticorrosione rispetta la pelle

      Le lame del nostro rasoio sono realizzate in acciaio ipoallergenico europeo che resiste alla corrosione, è delicato sulla pelle e previene l'accumulo di impurità sulle lame.

      Comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Che tu preferisca una confortevole rasatura su pelle asciutta o una rinfrescante rasatura su pelle bagnata con gel o schiuma, il nostro rasoio si adatta alle tue esigenze. Dotato di classificazione IPX7, può essere pulito facilmente sotto l'acqua corrente.

      Batteria potente per 1 mese di utilizzo*

      Batteria potente per 1 mese di utilizzo*

      Prova la comodità di una potente batteria agli ioni di litio: fino a 1 mese* di autonomia con una singola ricarica di 1 ora. Hai bisogno di una rasatura veloce? Basta collegarlo per 5 minuti per ottenere energia sufficiente per una rasatura completa.

      Realizzato per durare

      Realizzato per durare

      I nostri rasoi Philips sono progettati per offrire precisione, lunga durata e prestazioni ottimali. Sono sottoposti a test rigorosi per garantire prestazioni costanti e durature. Goditi un rasoio in grado di resistere nel tempo.

      Pratica ricarica

      Pratica ricarica

      Noi di Philips promuoviamo la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Il nostro obiettivo è ridurre gli sprechi e minimizzare il numero di adattatori USB che immettiamo sul mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, un'unità di alimentazione compatibile è disponibile al seguente indirizzo: www.philips.com/support

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Accessori
        Rifinitore per naso
        Trasporto e conservazione
        Custodia da viaggio

      • Assorbimento

        Tipo di batteria
        ioni di Litio
        Autonomia
        60 min
        Voltaggio automatico
        5 V
        Ricarica tramite cavo
        • 1 ora per una ricarica completa
        • 5 minuti di ricarica rapida
        Ricarica Qi
        • Compatibile
        • 2 ore per una ricarica completa

      • Design

        Impugnatura
        Impugnatura ergonomica
        Colore
        Oro cenere

      • Assistenza

        2 anni di garanzia
        Testina di ricambio fuori dal Giappone
        Sostituire ogni 2 anni con SH91
        Testina di ricambio per il Giappone
        Da sostituire ogni 2 anni con SH92

      • Prestazioni di rasatura

        Sistema di rasatura
        • Lame Dual SteelPrecision
        • Tecnologia Lift & Cut
        Segue le linee del viso
        Testine Flex 4D

      • Facilità d'uso

        Pulizia
        Completamente lavabile
        Display
        Anello luminoso
        Wet & Dry
        Wet & Dry
        Metodo on/off
        Scorrimento

      Badge-D2C

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      Accessori

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      identificazione del materiale

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