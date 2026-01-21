Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Rasoi per il viso
Tutte le serie
Philips Shaver 700 Series Rasoio elettrico compatto Wet & Dry
Supporto
S791/06
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Dichiarazione di conformità UK - English (US)
Istruzioni d'uso
Tutti (5)
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Come si pulisce il rasoio Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Pelle irritata dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Philips Shaver 500 SeriesRifinitore per naso
Shaver 500,700 SeriesCustodia
SH91Testine di rasatura di ricambio
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
Il rasoio Philips non funziona
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti