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i9000Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

X9003/30

4.5

| (83) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura perfetta e comfort sulla pelle

Philips i9000 offre una rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift&Cut a tripla azione e testine compatte flessibili a 360°, anche nelle zone più difficili da radere. La tecnologia SkinIQ dotata di intelligenza artificiale rileva e si adatta alla tua pelle per il massimo livello di comfort e precisione.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

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Questo prodotto

i9000 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

i9000
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

439,99 €

  • SH91

    SH91
    Testine di rasatura di ricambio

    49,89 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    19,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    25,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    41,99 €

439,99 €

con tecnologia SkinIQ

Rasatura perfetta e comfort sulla pelle

  • Tecnologia Lift&Cut a tripla azione

  • Lame Dual SteelPrecision

  • Testina di precisione flessibile a 360°

  • Sensore Power Adapt

  • 5 anni di garanzia***

Rasatura in profondità con estrema precisione, risultati duraturi

Rasatura in profondità con estrema precisione, risultati duraturi

Il sistema di rasatura brevettato Lift & Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a 0,00°mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%* per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 7 milioni di movimenti di taglio al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

83

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

24/09/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Qualità del rasoio

Ho usato solo una volta un rasoio della concorrenza… ma non c’è paragone poi sempre usato rasoi Philips ne ho cambiati 3 in 40 anni e senza problemi

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Data di utilizzo 2026-09-24

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Data di utilizzo 2026-09-24

08/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo acquisto

Acquistato per sbarbarmi ogni giorno, è confortevole, preciso e delicato

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Data di utilizzo 2026-02-08

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Data di utilizzo 2026-02-08

19/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Nettamente migliore del precedente rasoio. Lascia la pelle molto liscia.

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Data di utilizzo 2025-10-19

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Data di utilizzo 2025-10-19

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al modello precedente

  2. rispetto al rivestimento senza perline

  3. Previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto

  4. rispetto all'acqua nella cartuccia