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Garanzia di 2 anni
Rasatura perfetta e comfort sulla pelle
Philips i9000 offre una rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift&Cut a tripla azione e testine compatte flessibili a 360°, anche nelle zone più difficili da radere. La tecnologia SkinIQ dotata di intelligenza artificiale rileva e si adatta alla tua pelle per il massimo livello di comfort e precisione.
Questo prodotto
i9000
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
439,99 €
SH91
Testine di rasatura di ricambio
49,89 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
19,99 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
25,99 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
41,99 €
439,99 €
Tecnologia Lift&Cut a tripla azione
Lame Dual SteelPrecision
Testina di precisione flessibile a 360°
Sensore Power Adapt
5 anni di garanzia***
Il sistema di rasatura brevettato Lift & Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a 0,00°mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.
Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%* per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.
Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 7 milioni di movimenti di taglio al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.
4.5
su 5
83
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Malvini
24/09/2026
Italia
Compratore verificato
Qualità del rasoio
Ho usato solo una volta un rasoio della concorrenza… ma non c’è paragone poi sempre usato rasoi Philips ne ho cambiati 3 in 40 anni e senza problemi
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-09-24
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-09-24
Cockfoster66
08/03/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo acquisto
Acquistato per sbarbarmi ogni giorno, è confortevole, preciso e delicato
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-02-08
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-02-08
maurofiz
19/11/2025
Italia
Compratore verificato
Nettamente migliore del precedente rasoio. Lascia la pelle molto liscia.
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2025-10-19
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2025-10-19
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al modello precedente
rispetto al rivestimento senza perline
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rispetto all'acqua nella cartuccia