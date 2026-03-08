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Questo prodotto
i9000
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
210,99 €
SH91
Testine di rasatura di ricambio
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Cartuccia della base di pulizia rapida
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Tecnologia Lift&Cut a tripla azione
Lame Dual SteelPrecision
Testina di precisione flessibile a 360°
Sensore Power Adapt
5 anni di garanzia***
Il sistema di rasatura brevettato Lift & Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a 0,00°mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.
Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%* per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.
Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 7 milioni di movimenti di taglio al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.
4.4
su 5
756
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Cockfoster66
08/03/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo acquisto
Acquistato per sbarbarmi ogni giorno, è confortevole, preciso e delicato
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
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maurofiz
19/11/2025
Italia
Compratore verificato
Nettamente migliore del precedente rasoio. Lascia la pelle molto liscia.
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
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hacher
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Philips vs Braun
Il .li primo rasoio elettrico è stato il braun serie 7 Pulsonic che mi è durato circa 17 anni. Volevo acquistare il serie 9, poi invece ho deciso di cambiare totalmente acquistando il Philips i9000 Devo dire che rispetto al Braun è molto più silenzioso, le lame tagliano molto bene e le testine non scaldano. Per chi proviene dal braun, tocca farci un pò la mano perché hanno due stili di rasatura diversi. Per il momento sono pienamente soddisfatto dell'acquisto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al modello precedente
rispetto al rivestimento senza perline
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