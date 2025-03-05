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Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips

Se il rasoio Philips non funziona bene come previsto, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.

Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XP521/03 , S8830/54 , S6632/14 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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