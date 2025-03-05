Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Se il rasoio Philips non funziona bene come previsto, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
Le prestazioni del rasoio potrebbero essere peggiorate perché è necessario eseguirne la pulizia. Al suo interno possono essere presenti capelli o particelle di sporcizia, che impediscono alle testine di rasatura di funzionare correttamente.
Per risolvere questo problema, pulire completamente il rasoio. Rimuovere le testine di rasatura e pulire il rasoio anche all'interno. Per istruzioni dettagliate sulla pulizia, fare riferimento al manuale dell'utente o guardare il video riportato di seguito.
In alcuni rasoi, lampeggerà il simbolo del promemoria di pulizia, per indicare che il rasoio deve essere pulito.
Suggerimento: dopo aver toccato/fatto clic per avviare il video, toccare/fare clic sull'icona a forma di ingranaggio nella parte inferiore del video per attivare i sottotitoli nella propria lingua (se necessario).
Un altro motivo per cui il rasoio potrebbe non funzionare bene è che non è stato montato correttamente. Per istruzioni complete su come rimontare il rasoio, fare riferimento al manuale dell'utente o al video qui sotto.
Per ottenere una rasatura ottimale, si consiglia di passare il rasoio Philips effettuando movimenti circolari applicando una leggera pressione, come mostrato nell'illustrazione di seguito.
Con gli ultimi modelli di S7000 e S9000 è più facile eseguire movimenti circolari perfetti grazie al controllo tramite sensore di movimento.
Se si utilizza per la prima volta il rasoio Philips, tenere presente che la pelle ha bisogno di abituarsi a questo metodo di rasatura. Ciò significa che all'inizio potrebbe irritarsi leggermente. Potrebbero essere necessarie due o tre settimane prima che la pelle si abitui al nuovo rasoio Philips.
Dopo la rasatura è inoltre possibile utilizzare una crema idratante o un dopobarba delicati per ridurre al minimo l'irritazione.
Radere peli lunghi può essere fastidioso e potrebbe irritare la pelle.
Se non ci si rade da alcuni giorni e si ha una barba folta, potrebbe essere utile tagliarla prima di iniziare la rasatura. Questa tecnica aiuta anche a ridurre il tempo di rasatura.
Alcuni rasoi Philips sono dotati di un accessorio rifinitore che è possibile utilizzare per tagliare la barba. In alternativa, procedere con un normale regolabarba.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, il rasoio potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o sostituzione del rasoio.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XP521/03 , S8830/54 , S6632/14 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›