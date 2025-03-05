Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips

Radere peli lunghi può essere fastidioso e potrebbe irritare la pelle.



Se non ci si rade da alcuni giorni e si ha una barba folta, potrebbe essere utile tagliarla prima di iniziare la rasatura. Questa tecnica aiuta anche a ridurre il tempo di rasatura.



Alcuni rasoi Philips sono dotati di un accessorio rifinitore che è possibile utilizzare per tagliare la barba. In alternativa, procedere con un normale regolabarba.

