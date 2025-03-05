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Il rasoio Philips emette un rumore intenso

Se il rasoio Philips emette un forte rumore all'accensione, la causa più probabile è un montaggio errato. Un rasoio (ri)montato in modo errato (ad esempio dopo la pulizia) emette un rumore metallico quando viene utilizzato.

Seguire le istruzioni riportate di seguito per assicurarsi che il rasoio sia stato (ri)montato correttamente.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: S9983/95, XP9407/37, XP9405/11. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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