Il rasoio Philips emette un rumore intenso

Ciascuna testina di rasatura è composta da una lama e da una protezione, con un anello di arresto che la mantiene all'interno dell'unità di rasatura (altrimenti noto come supporto della testina di rasatura). Ogni lama e protezione formano un insieme unico, quindi cercare sempre di riposizionare ogni lama nella rispettiva protezione dopo la pulizia. Posizionare la lama nella protezione con le lame rivolte verso il basso.



Quando si utilizza la struttura di supporto per riposizionare le testine di rasatura nell'unità di rasatura, assicurarsi che siano bloccate saldamente in posizione. Se la struttura di supporto è collegata correttamente, non dovrebbe sollevarsi se si tenta di separarla dall'unità di rasatura.



Se il modello di rasoio è dotato di testine di rasatura da inserire nella struttura di supporto prima di essere bloccate nell'unità di rasatura, assicurarsi che le scanalature sulle testine di rasatura si inseriscano nelle sporgenze della struttura di supporto (vedere l'illustrazione di seguito).



Per istruzioni dettagliate su come rimuovere e reinserire le testine di rasatura, fare riferimento al manuale dell'utente fornito con il prodotto.