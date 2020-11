Senti la passione. Design di alta qualità

Queste cuffie sovrauricolari non sono progettate solo per offrire un audio spettacolare, ma anche un comfort ottimale. La fascia interna leggera e morbida si adatta perfettamente a chi la indossa. L'archetto esterno esercita la giusta pressione, mentre i leggerissimi cuscinetti auricolari in memory foam creano un'aderenza perfetta. Le cuffie ideali per lunghe sessioni di ascolto.