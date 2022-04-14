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S9511/41
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Cosa significano i simboli sul rasoio Philips?
Quando devo sostituire la cartuccia della base di pulizia Philips?
Quali rasoi Philips sono compatibili con il pod Quick Clean?
Come si rimuovono le testine del rasoio Philips?
Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
Come si pulisce il rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Pelle irritata dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Philips SmartClean presenta delle fuoriuscite
Non è possibile inserire correttamente la a spina di ricarica di Philips SmartClean
Il sistema Philips SmartClean non funziona
Il rasoio Philips non si carica
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips emette un rumore intenso
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Il rasoio Philips non funziona