Cosa significano i simboli sul rasoio Philips?

Se si desidera sapere cosa significano i simboli e le spie luminose sul rasoio Philips, leggere la spiegazione in questo articolo.

Spie di ricarica A seconda del modello del rasoio, è possibile che sul rasoio siano presenti indicatori di ricarica diversi.

Su alcuni rasoi è possibile che siano visualizzate tre barre verticali.

In questi rasoi, quando la batteria sta per esaurirsi, l'indicatore lampeggia in arancione. Durante la ricarica, la luce può essere bianca, verde o blu, a seconda del modello del rasoio.



Su alcuni rasoi è possibile che siano visualizzate tre barre orizzontali come indicatore di ricarica.

In questi rasoi le barre si illuminano per indicare il livello di carica della batteria. Quando la barra inferiore lampeggia in arancione, significa che la batteria è quasi scarica.

Quando il rasoio è completamente carico, la spia rimane accesa per 15 o 30 minuti, quindi si spegne automaticamente per risparmiare energia.





Disinserimento per l'uso Questo rasoio Philips può essere utilizzato solo senza filo. Se si prova ad accendere questi rasoi quando sono ancora collegati alla presa di corrente, un simbolo di disinserimento lampeggia in bianco come promemoria per scollegare il rasoio.

Punto esclamativo Testine di rasatura bloccate : Se viene visualizzato il punto esclamativo insieme al simbolo di un rubinetto e di una testina di rasatura, significa che il motore del rasoio non funziona più perché le testine di rasatura sono sporche o danneggiate. In tal caso, è necessario pulire le testine di rasatura o sostituirle.

: Se viene visualizzato il punto esclamativo insieme al simbolo di un rubinetto e di una testina di rasatura, significa che il motore del rasoio non funziona più perché le testine di rasatura sono sporche o danneggiate. In tal caso, è necessario pulire le testine di rasatura o sostituirle. Surriscaldamento : Il rasoio può surriscaldarsi a causa di carica eccessiva. In tal caso, il rasoio si spegne automaticamente. Lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti e provare ad accenderlo nuovamente.

: Il rasoio può surriscaldarsi a causa di carica eccessiva. In tal caso, il rasoio si spegne automaticamente. Lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti e provare ad accenderlo nuovamente. Oggetto metallico sul pad di ricarica: Se viene visualizzato un punto esclamativo lampeggiante sul pad Qi, significa che su di esso è presente un oggetto metallico. Ciò comporta lo spegnimento automatico del pad Qi. Rimuovere l'oggetto e riavviare il pad di ricarica dopo 5 minuti. Se compare un punto esclamativo lampeggiante sul rasoio Philips, le cause possono essere diverse.

Promemoria di pulizia Per mantenere il rasoio Philips, la pulizia dovrebbe essere parte della routine quotidiana. A seconda del modello del rasoio, è possibile che vengano visualizzati alcuni simboli che indicano che è il momento di pulire il rasoio. È possibile che venga visualizzato il simbolo di un rubinetto (immagine 1) o 3 gocce di forma triangolare (immagine 2). Alcuni rasoi che possono essere puliti con il pod Quick Clean sono dotati anche di un'icona a forma di banana sopra le 3 gocce.

Blocco da viaggio È possibile bloccare il rasoio Philips quando si è in viaggio in modo che non si accenda accidentalmente.



Per attivare il blocco da viaggio, premere il pulsante on/off del rasoio per tre secondi. Quando il blocco da viaggio è attivato, sul rasoio lampeggia un simbolo di blocco.



Per disattivare il blocco da viaggio, premere il pulsante on/off del rasoio per tre secondi. Il simbolo di blocco dapprima lampeggerà e poi resterà acceso per indicare che il rasoio è di nuovo pronto per l'uso.



Sostituzione delle testine di rasatura Per mantenere il rasoio Philips, è importante sostituire regolarmente le testine di rasatura. A seconda del modello del rasoio, è possibile vedere un simbolo della testina di rasatura lampeggiare sul rasoio o udire un segnale acustico come promemoria per sostituire le testine di rasatura.



Per la maggior parte dei modelli di rasoio, le testine di rasatura devono essere sostituite ogni due anni. Per istruzioni su come sostituire le testine di rasatura del rasoio, fare riferimento al manuale dell'utente.



Nota: dopo aver sostituito le testine, è necessario ripristinare il rasoio premendo il pulsante on/off per alcuni secondi.

Simbolo della vasca e simbolo del rubinetto Se è presente il simbolo di una doccia o di una vasca stampato sul retro del rasoio Philips, significa che il rasoio è impermeabile e può essere utilizzato tranquillamente con acqua mentre si fa la doccia o il bagno.



Il simbolo di un rubinetto stampato sul retro del rasoio Philips indica che il rasoio è lavabile e può essere pulito con acqua. Tuttavia, questo non significa che è possibile utilizzare l'apparecchio sotto la doccia o nella vasca da bagno.



Il simbolo di un rubinetto contrassegnato da una croce significa che il rasoio non è lavabile e deve essere pulito senza acqua.

Simbolo di notifica Il simbolo di notifica si illumina sul rasoio S7000 quando è presente un messaggio importante nell'app Philips GroomTribe.

Simbolo di rasatura sensibile Su Philips Shaver S7000 sono presenti i simboli S e XS. Il simbolo S indica le impostazioni di rasatura sensibile, mentre il simbolo XS indica una rasatura ultra sensibile. È possibile selezionare queste impostazioni tramite l'app Philips GroomTribe.



Nota: tenere presente che i simboli sul rasoio Philips variano in base al tipo di modello. Per una panoramica completa di questi simboli e le spie luminose sul rasoio fare riferimento al manuale dell'utente.

Feedback del movimento

Una volta terminata la rasatura, si riceverà un feedback sull'impugnatura del rasoio. L'icona del feedback del movimento si illumina in vari colori per fornire un feedback sulla rasatura complessiva. Quando si esegue la rasatura con il movimento corretto (movimenti circolari), l'icona del feedback del movimento si illumina in verde.

Quando è possibile migliorare il movimento di rasatura, l'icona del feedback del movimento si illumina in arancione. Per ulteriori informazioni e consigli, consultare l'app. I più recenti modelli di rasoi Philips sono dotati della tecnologia SenseIQ. Su questi rasoi è visualizzata un'icona di rilevamento del movimento.

Icona di un rubinetto Il simbolo del rubinetto inizia a lampeggiare sul rasoio una volta spento: si tratta di un promemoria di pulizia.

3 gocce Nella maggior parte dei modelli di rasoi più recenti, come promemoria di pulizia, saranno visualizzate anche 3 gocce sotto un'icona blu a forma di banana.

Quando si spegne il rasoio, le tre gocce iniziano a lampeggiare come promemoria di pulizia del rasoio nel pod Quick Clean.

Quando si accendono in modo continuo significa che il programma di pulizia è in corso.

Se si rimuove il rasoio dal pod Quick Clean di Philips o si preme il pulsante on/off durante il programma di pulizia e le 3 gocce iniziano a lampeggiare rapidamente, significa che il processo di pulizia è stato interrotto prima del completamento.

Per continuare il programma di pulizia, riposizionare il rasoio nel pod di pulizia entro 4 secondi. Se si supera questo intervallo di tempo, è necessario riavviare il programma di pulizia premendo nuovamente il pulsante on/off del rasoio.

Icona a forma di banana Durante la pulizia, l'icona blu a forma di banana sopra alle tre gocce inizia a lampeggiare insieme ad esse.

Se si rimuove il rasoio dal pod Quick Clean di Philips o si preme il pulsante on/off durante il programma di pulizia e l'icona inizia a lampeggiare lentamente, significa che il processo di pulizia è stato interrotto prima del completamento.

Per continuare il programma di pulizia, riposizionare il rasoio nel pod di pulizia entro 4 secondi. Se si supera questo intervallo di tempo, è necessario riavviare il programma di pulizia premendo nuovamente il pulsante on/off del rasoio.