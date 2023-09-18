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Fuori produzione
4.4
su 5
2091
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Mitico1964
18/09/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto silenzioso maneggevole un ottima rasatura facile da pulire e consuma poca batteria
Pro
Maneggevole su tutto
Contro
Devi stare attento quando ti rasi vicino alle labbra rischi di pizzicarti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2023-03-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2023-03-17
Guan
31/01/2022
Italia
Compratore verificato
Pratico e valido
Pensavo meglio, premesso che io mi faccio la barba ogni 3/4 giorni, la stessa non mi rimana bene a fio pelle, se la voglio così devo passare velocemente un rasoio con lametta
Pro
Pratico
Contro
Non va a fondo
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-07-31
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-07-31
grazia563341
14/09/2021
Italia
Rasoio per pigri.
Quello che ho apprezzato maggiormente, al di sopra della qualità che non si discute, è il sistema di pulitura delle testine. Non ho più il fastidio della loro pulizia e questo per me è una grande cosa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-03-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-03-14