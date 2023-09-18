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Shaver series 9000 S9511/41 Wet and dry electric shaver

S9511/41

4.4

| (2091) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

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4.4

su 5

2091

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

18/09/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto silenzioso maneggevole un ottima rasatura facile da pulire e consuma poca batteria

Pro

Maneggevole su tutto

Contro

Devi stare attento quando ti rasi vicino alle labbra rischi di pizzicarti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2023-03-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2023-03-17

31/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Pratico e valido

Pensavo meglio, premesso che io mi faccio la barba ogni 3/4 giorni, la stessa non mi rimana bene a fio pelle, se la voglio così devo passare velocemente un rasoio con lametta

Pro

Pratico

Contro

Non va a fondo

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-07-31

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-07-31

14/09/2021

Italia

Italia

Rasoio per pigri.

Quello che ho apprezzato maggiormente, al di sopra della qualità che non si discute, è il sistema di pulitura delle testine. Non ho più il fastidio della loro pulizia e questo per me è una grande cosa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-03-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-03-14

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