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Pelle irritata dopo l'utilizzo del rasoio Philips

Se si utilizza per la prima volta il rasoio Philips, o se la testina è stata sostituita, tenere presente che la pelle ha bisogno di abituarsi alla (nuova) testina di rasatura. Ciò significa che all'inizio potrebbe irritarsi leggermente. Potrebbero essere necessarie due o tre settimane prima che la pelle si abitui al nuovo sistema di rasatura Philips. Per ridurre al minimo l'irritazione cutanea dopo la rasatura, è possibile utilizzare anche una crema/lozione a base di aloe vera, una crema idratante delicata o un dopobarba senza alcol. Inoltre, si consiglia di lasciar passare il tempo necessario affinché la pelle possa riposare tra una sessione e l'altra.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per ottenere risultati ottimali con il rasoio Philips ed evitare fastidi e irritazioni.

  • Assicurarsi che la pelle sia pulita prima di utilizzare il rasoio Philips.  
  • Assicurarsi sempre che l'unità di rasatura sia completamente a contatto con la pelle.  
  • Applicare una leggera pressione e spostare l'unità di rasatura lentamente sulla pelle con movimenti circolari.  
  • Accorciare i peli lunghi o difficili da tagliare.  
  • Lasciar passare il tempo necessario affinché la pelle possa riposare tra una sessione e l'altra.
  • Quando si puliscono le testine di rasatura, la lama e il paralama, tenere presente che si tratta di set abbinati. Nel caso una lama non venisse inserita nella protezione corretta, potrebbero trascorrere alcune settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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