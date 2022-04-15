Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Shaver series 5000 S5050/06 Wet and dry electric shaver
Fuori produzione
Supporto
S5050/06
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
Eco Passport - English (US)
Istruzioni d'uso
Tutti (8)
Cosa significano le spie sul mio rasoio Philips Serie 5000?
Quando devo sostituire la cartuccia della base di pulizia Philips?
Cosa significano i simboli sul rasoio Philips?
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Quali rasoi Philips sono compatibili con il pod Quick Clean?
Portatestina di rasatura
Shaver series 5000Cappuccio protettivo
ShaversSpazzola per il corpo
ShaverRifinitore di precisione
ShaversSpazzolina pulizia
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Il rasoio Philips emette un rumore intenso
Il rasoio Philips non si carica
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
Il rasoio Philips non funziona