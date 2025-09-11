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HX9192/01
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Perché la funzione di pulizia guidata dell'app Sonicare non funziona?
Come funziona la guida per la pulizia nell'app Sonicare?
In quali paesi è disponibile l'app Sonicare?
Cosa indicano le spie dello stato della batteria sullo spazzolino Sonicare?
È possibile utilizzare lo spazzolino Sonicare senza l'app?
Perché l'app Philips Sonicare richiede autorizzazioni
Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?
Dove si possono acquistare gli accessori per lo spazzolino Sonicare?
È possibile usare lo spazzolino Sonicare sotto la doccia?
Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?
Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?
Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?
Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?
È possibile sostituire la batteria dello spazzolino Sonicare?
Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?
Come registrare lo spazzolino Sonicare
Come ricalibrare le impostazioni del sensore di pressione dello spazzolino Philips Sonicare
Come si utilizza lo spazzolino Sonicare con un apparecchio ortodontico?
Come si pulisce lo spazzolino Philips Sonicare?
Come si connette lo spazzolino all'app Sonicare?
Come pulire i denti utilizzando l'app Sonicare
Lo spazzolino non si connette all'app Sonicare.
Lo spazzolino Sonicare non vibra
La testina si stacca dallo spazzolino Sonicare
Lo spazzolino Sonicare si spegne da solo
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è troppo forte
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
Lo spazzolino Sonicare non si carica
Non riesco ad accedere alle funzioni dell'app Sonicare
Lo spazzolino Philips Sonicare è molto rumoroso