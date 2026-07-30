Assistenza Philips
Dove si possono acquistare gli accessori per lo spazzolino Sonicare?
È possibile acquistare ricambi e accessori per lo spazzolino Sonicare nel nostro negozio online. Qui sono disponibili gli accessori adatti, dalle testine ai caricatori e alle custodie da viaggio. Se non si riesce a trovare il ricambio giusto per il proprio spazzolino, contattare Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›