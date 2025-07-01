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Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?

La durata della batteria dello spazzolino Sonicare dipende dalla frequenza e dal tempo di utilizzo. In base a una sessione di pulizia di due minuti due volte al giorno, la batteria avrà una durata di almeno due o tre settimane con una carica completa. In caso di problemi con la batteria dello spazzolino, fare clic su questo link per richiedere una sostituzione in garanzia.  

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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