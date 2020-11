Una pulizia dei denti personalizzata

Con tre impostazioni di intensità e tre modalità di pulizia, FlexCare Platinum Connected offre una pulizia davvero profonda e completa. Utilizza la modalità Clean per una pulizia quotidiana eccellente, la modalità White per eliminare le macchie. Se devi prestare particolare attenzione ai punti problematici, la modalità Deep Clean garantisce risultati eccellenti. Imposta un'intensità bassa, media o alta in base alle tue preferenze. Imposta il livello di intensità alto per risultati ottimali.