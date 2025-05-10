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Fuori produzione

Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedSpazzolino elettrico sonico connesso all'app

HX9192/01

4.3

| (7) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

Pulizia intelligente. Risultati di qualità superiore.

FlexCare Platinum Connected rende l'igiene orale sicura. I sensori inviano i dati della tuo spazzolamento all'app Philips Sonicare attraverso la tecnologia wireless Bluetooth®, mentre l'app offre feedback in tempo reale e coaching personalizzato per una pulizia orale completa.

Vedi tutti i vantaggi

Rimuove fino a 10 volte più placca per gengive più sane*

Pulizia intelligente. Risultati di qualità superiore.

  • Coaching personalizzato

  • Sensori intelligenti della testina

  • 3 modalità, 3 intensità

  • 2 testine

Monitora e migliora la copertura

Monitora e migliora la copertura

Il sensore di posizione FlexCare Platinum Connected individua i punti in cui la pulizia è carente per garantire una migliore copertura. Se tralasci sempre alcuni punti durante la pulizia, il sensore di posizione e di posizione te lo dirà.

Ti avverte quando stai spazzolando con troppa forza

Ti avverte quando stai spazzolando con troppa forza

Potresti non accorgerti di stare esercitando troppa pressione, ma lo spazzolino FlexCare Platinum Connected se ne accorgerà. Se applichi una pressione eccessiva, il sensore intuitivo della pressione farà pulsare lievemente il manico dello spazzolino. In questo modo saprai esattamente quando esercitare meno pressione. Negli studi effettuati, 7 pazienti su 10 che spazzolavano troppo energicamente hanno ridotto la pressione esercitata proprio grazie al sensore di pressione.

Ti aiuta a ridurre lo sfregamento

Ti aiuta a ridurre lo sfregamento

Con lo spazzolino elettrico non sei tu che ti muovi, ma la tua spazzola. FlexCare Platinum Connected ha un sensore di sfregamento che ti aiuta a ridurre lo sfregamento migliorando la tecnica e garantendo una pulizia più delicata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

7

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

10/05/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Da comprare

Ottimo prodotto lo ricomprerei sicuramente. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app

Data di utilizzo 2023-05-10

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app

Data di utilizzo 2023-05-10

08/02/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Molto soddisfatto

Pulizia dentale veramente efficace. Sento la bocca molto più pulita che con uno spazzolino manuale.Utilizzandolo 2 volte al giorno la batteria occorre ricaricarla dopo 1 mese. Forse, unica pecca, la vibrazione è un po' troppo forte, specialmente con intensità massima. Prodotto consigliato, molto valido.

Pro

Durata batteria e pulizia dentale OK

Contro

Vibrazioni un po' troppo forti alla massima intensità

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app

Data di utilizzo 2022-01-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app

Data di utilizzo 2022-01-08

23/09/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Conferma e stupore

Il massimo della valutazione perché ha confermato le aspettative e mi ha stupito per l’efficacia e la semplicità. Già usavo uno spazzolino elettrico ma questo è di gran lunga migliore.

Pro

Semplicità e efficacia

Contro

Istruzioni/info sulle funzionalità insufficienti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app

Data di utilizzo 2021-08-23

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2021-08-23

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  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale