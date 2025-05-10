Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Pulizia intelligente. Risultati di qualità superiore.
FlexCare Platinum Connected rende l'igiene orale sicura. I sensori inviano i dati della tuo spazzolamento all'app Philips Sonicare attraverso la tecnologia wireless Bluetooth®, mentre l'app offre feedback in tempo reale e coaching personalizzato per una pulizia orale completa.
Coaching personalizzato
Sensori intelligenti della testina
3 modalità, 3 intensità
2 testine
Il sensore di posizione FlexCare Platinum Connected individua i punti in cui la pulizia è carente per garantire una migliore copertura. Se tralasci sempre alcuni punti durante la pulizia, il sensore di posizione e di posizione te lo dirà.
Potresti non accorgerti di stare esercitando troppa pressione, ma lo spazzolino FlexCare Platinum Connected se ne accorgerà. Se applichi una pressione eccessiva, il sensore intuitivo della pressione farà pulsare lievemente il manico dello spazzolino. In questo modo saprai esattamente quando esercitare meno pressione. Negli studi effettuati, 7 pazienti su 10 che spazzolavano troppo energicamente hanno ridotto la pressione esercitata proprio grazie al sensore di pressione.
Con lo spazzolino elettrico non sei tu che ti muovi, ma la tua spazzola. FlexCare Platinum Connected ha un sensore di sfregamento che ti aiuta a ridurre lo sfregamento migliorando la tecnica e garantendo una pulizia più delicata.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
4.3
su 5
7
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
10/05/2025
Italia
Compratore verificato
Da comprare
Ottimo prodotto lo ricomprerei sicuramente. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Data di utilizzo 2023-05-10
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Data di utilizzo 2023-05-10
Brick94
08/02/2023
Italia
Compratore verificato
Molto soddisfatto
Pulizia dentale veramente efficace. Sento la bocca molto più pulita che con uno spazzolino manuale.Utilizzandolo 2 volte al giorno la batteria occorre ricaricarla dopo 1 mese. Forse, unica pecca, la vibrazione è un po' troppo forte, specialmente con intensità massima. Prodotto consigliato, molto valido.
Pro
Durata batteria e pulizia dentale OK
Contro
Vibrazioni un po' troppo forti alla massima intensità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Data di utilizzo 2022-01-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Data di utilizzo 2022-01-08
Biancorosso
23/09/2022
Italia
Compratore verificato
Conferma e stupore
Il massimo della valutazione perché ha confermato le aspettative e mi ha stupito per l’efficacia e la semplicità. Già usavo uno spazzolino elettrico ma questo è di gran lunga migliore.
Pro
Semplicità e efficacia
Contro
Istruzioni/info sulle funzionalità insufficienti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Data di utilizzo 2021-08-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Data di utilizzo 2021-08-23
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale