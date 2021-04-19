Finalmente ci ha pensato philips a sterilizzare le mie testine del mio spazzolino sonicare. Mi é arrivato un bellissimo prodotto e basta premere un pulsante per attivare e inizierà a diffondere raggi UV attorno alla parte superiore della testina per igienizzarla. Il Sanitizzatore si spegne automaticamente quando il ciclo di pulizia UV di 10 minuti è completo. Molto comodo perché la base di ricarica integrata permette di ricaricare lo spazzolino Philips Sonicare. La cosa che mi é piaciuta di piú é che le testine rimangono asciutte e quindi ogni volta che le riutilizzo so che sono sterilizzate e prive di ogni germe. La tecnologia di sanitizzazione a raggi UV delle testine è infatti appositamente progettata per eliminare germi e batteri che possono annidarsi tra le setole. Infatti, la testina di qualsiasi spazzolino, se non asciugata correttamente dopo l'utilizzo, può rimanere umida e diventare quindi il luogo adatto per la proliferazione dei batteri.Un bel prodotto da tenere sopra al lavandino perché piccolo e non ingombrante insomma philips stavolta ha fatto centro!