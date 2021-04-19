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UV SanitizerIgienizzatore UV

HX6907/01

HX6160D

4.7
| (21) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Aiuta a eliminare batteri e germi sulle testine*
Per una maggiore tranquillità, mantieni pulite le testine Sonicare con la nostra tecnologia di sanitizzazione a raggi UV appositamente progettata. Elimina fino al 99% di batteri e virus*, senza impiegare prodotti chimici.
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  • Tecnologia di sanitizzazione a raggi UV

  • Igienizza 2 testine**

  • Pulisce senza uso di prodotti chimici

  • Ricarica 1 spazzolino***

Le testine vengono avvolte dalla luce sanitizzante

Le testine vengono avvolte dalla luce sanitizzante

Le testine vengono avvolte dalla luce sanitizzante: il riflettore del Sanitizzatore UV distribuisce la luce sanitizzante sull'intera superficie delle testine per risultati ottimali.

Pulisci le testine** semplicemente premendo un pulsante

Pulisci le testine** semplicemente premendo un pulsante

Premi il pulsante una volta per attivare il Sanitizzatore UV.

Si spegne automaticamente dopo 10 minuti di pulizia

Si spegne automaticamente dopo 10 minuti di pulizia

Semplice e sicuro: il Sanitizzatore UV si spegne automaticamente al termine del ciclo di pulizia di 10 minuti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

21

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Sì, consiglio questo prodotto

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12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Pro

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Sì, consiglio questo prodotto

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08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Per l'utilizzo con InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) e Premium Plaque Control (C3).

  2. compatibile con tutte le testine ad aggancio per adulti