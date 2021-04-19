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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HX6907/01
HX6160D
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX680A
HX6807/04
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX680U
HX6800/63
Tecnologia di sanitizzazione a raggi UV
Igienizza 2 testine**
Pulisce senza uso di prodotti chimici
Ricarica 1 spazzolino***
Le testine vengono avvolte dalla luce sanitizzante: il riflettore del Sanitizzatore UV distribuisce la luce sanitizzante sull'intera superficie delle testine per risultati ottimali.
Premi il pulsante una volta per attivare il Sanitizzatore UV.
Semplice e sicuro: il Sanitizzatore UV si spegne automaticamente al termine del ciclo di pulizia di 10 minuti.
4.7
su 5
21
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Killer67
19/04/2021
Italia
Compratore verificato
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sì, consiglio questo prodotto
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Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Parte della promozione
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Pro
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sì, consiglio questo prodotto
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Syria89
08/01/2021
Italia
Parte della promozione
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Per l'utilizzo con InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) e Premium Plaque Control (C3).
compatibile con tutte le testine ad aggancio per adulti