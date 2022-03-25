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Black Friday
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Giorni
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Secondi
Ricarica degli spazzolini Sonicare
Questa base di ricarica è compatibile con la maggior parte degli spazzolini elettrici Philips Sonicare e dei dispositivi AirFloss.
HX6322/12
HX6352/11
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX684B
HX6850/57
HX6350
HX6352/42
HX680A
HX6807/04
HX9601/03R1
HX680U
HX6800/63
HX680C
HX6803/04
Bianco
Paesi europei
Lunghezza cavo: 95 cm
2 pin
Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.