      Philips Sonicare For Kids Spazzolino elettrico sonico

      HX6322/12

      Tieni impegnati i bambini mentre imparano a spazzolare. Lo spazzolino Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interagisce con un'applicazione divertente che aiuta i bambini a spazzolare meglio e più a lungo. I bambini si divertono mentre imparano le tecniche che useranno per tutta la vita.

      Un modo entusiasmante per assumere abitudini di vita salutari

      • Bluetooth® integrato
      • App di addestramento
      • 2 testine
      • 2 modalità
      Il 98% dei clienti afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio*

      Grazie allo spazzolino e all'app Philips Sonicare For Kids, i bambini imparano a utilizzare lo spazzolino correttamente da soli. L'app si sincronizza con lo spazzolino sonico tramite Bluetooth, mostra le tecniche di pulizia più adeguate e monitora le prestazioni. I bambini possono vedere se usano bene lo spazzolino e vengono premiati se fanno un buon lavoro. Grazie a questa risorsa istruttiva ed efficace, il 98% dei genitori afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio. È un modo divertente per aiutare i bambini a sviluppare un'igiene orale e sane abitudini da mantenere per tutta la vita.

      Divertimento interattivo e tecnologia Philips Sonicare

      Lo spazzolino e l'app Philips Sonicare For Kids aggiungono una nuova dimensione di divertimento alla pulizia dei denti. Il personaggio al centro dell'app è l'adorabile Sparkly, al quale piace tanto avere i denti puliti. I bambini si occupano di Sparkly mentre l'applicazione li sprona a spazzolare meglio e più a lungo. Se i bambini usano bene lo spazzolino, Sparkly è più contento e li ricompensa ogni volta che se lo meritano. I bambini possono sbloccare accessori per personalizzare Sparkly, oppure vincere cibo per lui, che ama mangiare sano. I genitori possono persino scegliere i premi.

      Specifiche tecniche

      • Assorbimento

        Voltaggio
        110-220 V

      • Specifiche tecniche

        Batteria
        Ricaricabile
        Tipo di batteria
        Agli ioni di litio
        Consumo energetico
        Standby senza display <0,5°W

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Viola

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Compatibilità

        Compatibilità Android
        • Telefoni Android
        • Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0
        Compatibilità iOS
        • iPhone 4S o successivo
        • iPad 3a gen o superiore
        • con sistema operativo iOS7

      • Facilità d'uso

        Indicatore di stato della batteria
        La spia della batteria mostra lo stato di carica
        Sistema con testine
        Testine ad aggancio semplice
        Manico
        • Impugnatura di gomma per una presa migliore
        • Design ergonomico e compatto

      • Accessori inclusi

        Manico
        1 manico Sonicare For Kids con funzionalità Bluetooth
        Testine
        • 1 Sonicare for Kids standard
        • 1 Sonicare for Kids mini
        Adesivi
        • 8 adesivi per la personalizzazione
        • 2 adesivi bonus
        Caricabatterie
        1

      • Prestazioni di pulizia

        Benefici per la salute
        Per un'ottima igiene orale
        Prestazioni
        75% più efficace*
        Velocità
        Fino a 62000 movimenti/min
        Timer
        KidTimer e Quadpacer

      • Modalità

        Impostazioni
        2

      • Supporto software

        Aggiornamenti software
        Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Impugnatura Sonicare for Kids
      • Testina Sonicare per bambini
      • Caricatore standard
      • Adesivi scintillanti

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • dei genitori intervistati, rispetto all'utilizzo del semplice spazzolino
      • * rispetto a uno spazzolino manuale
      • ** sulla base di due sessioni di due minuti al giorno
      • *** sondaggio di igienisti dentali professionisti americani con i bambini dai 4-10 anni

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

