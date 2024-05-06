[Employee of philipsglobal] Avendo già due spazzolini elettrici sonici Philips per adulti, abbiamo provato questo per la bambina di 3 anni. Dato che i bambini si sa non vogliono quasi mai lavarsi i denti ultimamente ci faceva dannare, con questo spazzolino invece, a mia sorpresa, ho risolto il problema, la bimba non vede l’ora di interagire con sparkly il personaggio dell’app e lavarsi i denti con lui. Lo spazzolino e’ ottimo come quello per adulti e addirittura la bimba riesce e spesso vuole lavarsi i denti da sola( cosa difficile con uno spazzolino manuale). Veramente fatta bene l’animazione che si attiva con il Bluetooth tanto che piace anche a noi grandi. Consigliato sia per il grado di pulizia non comparabile con un normale spazzolino sia per rendere divertente un momento in cui i bambini solitamente si annoiano. Non abbiamo provato ancora gli sticker intercambiabili ma so già che sarà motivo ancora più valido per farla divertire e lavarsi i denti.