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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Abbonamento disponibile
Bluetooth® integrato
App di addestramento
2 testine
2 modalità
Divertimento interattivo e tecnologia Philips Sonicare
Grazie allo spazzolino e all'app Philips Sonicare For Kids, i bambini imparano a utilizzare lo spazzolino correttamente da soli. L'app si sincronizza con lo spazzolino sonico tramite Bluetooth, mostra le tecniche di pulizia più adeguate e monitora le prestazioni. I bambini possono vedere se usano bene lo spazzolino e vengono premiati se fanno un buon lavoro. Grazie a questa risorsa istruttiva ed efficace, il 98% dei genitori afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio. È un modo divertente per aiutare i bambini a sviluppare un'igiene orale e sane abitudini da mantenere per tutta la vita.
Lo spazzolino e l'app Philips Sonicare For Kids aggiungono una nuova dimensione di divertimento alla pulizia dei denti. Il personaggio al centro dell'app è l'adorabile Sparkly, al quale piace tanto avere i denti puliti. I bambini si occupano di Sparkly mentre l'applicazione li sprona a spazzolare meglio e più a lungo. Se i bambini usano bene lo spazzolino, Sparkly è più contento e li ricompensa ogni volta che se lo meritano. I bambini possono sbloccare accessori per personalizzare Sparkly, oppure vincere cibo per lui, che ama mangiare sano. I genitori possono persino scegliere i premi.
4.3
su 5
571
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Vero Nica
06/05/2024
Italia
Compratore verificato
Adatto ai bambini !!
Il prodotto è studiato bene per i bambini, pulizia efficace e divertimento allo stesso tempo. Mia figlia di 8 anni adora spazzolarsi i denti, prima era una sofferenza per lei e per me che dovevo sempre insistere, ora mi chiede lei di lavarsi i denti. Con Sparkly ha imparato a spazzolarsi bene e a divertirsi allo stesso tempo!! Se proprio vogliamo trovargli una pecca: gli adesivi in dotazione da attaccare sull'apparecchio, con l'acqua non tengono, ma questo non va a influire sull'ottima qualità del prodotto e sulla sua funzione!!
Pro
Facile per i bambini
Contro
Adesivi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6322/04 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6322/04 Spazzolino elettrico sonico
Viola22
10/04/2024
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccezionale
Acquistato per mia figlia di 9 anni che ha problemi di tartaro,consigliato dal nostro dentista,devo dire che e' uno spazzolino eccezionale.Unito all'app e' ancora piu semplice da usare....e posso farglieli lavare da sola senza che io debba dirle come fare..consiglio vivamente a tutti i genitori...
Pro
Fa il suo dovere e anche di piu'
Contro
Mia figlia lo vuole usare ogni volta che mangia qualcosa!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6322/04 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6322/04 Spazzolino elettrico sonico
09/02/2023
Italia
Dipendente Philips
Compratore verificato
Ottimo prodotto
[Employee of philipsglobal] Avendo già due spazzolini elettrici sonici Philips per adulti, abbiamo provato questo per la bambina di 3 anni. Dato che i bambini si sa non vogliono quasi mai lavarsi i denti ultimamente ci faceva dannare, con questo spazzolino invece, a mia sorpresa, ho risolto il problema, la bimba non vede l’ora di interagire con sparkly il personaggio dell’app e lavarsi i denti con lui. Lo spazzolino e’ ottimo come quello per adulti e addirittura la bimba riesce e spesso vuole lavarsi i denti da sola( cosa difficile con uno spazzolino manuale). Veramente fatta bene l’animazione che si attiva con il Bluetooth tanto che piace anche a noi grandi. Consigliato sia per il grado di pulizia non comparabile con un normale spazzolino sia per rendere divertente un momento in cui i bambini solitamente si annoiano. Non abbiamo provato ancora gli sticker intercambiabili ma so già che sarà motivo ancora più valido per farla divertire e lavarsi i denti.
Pro
Ottima pulizia, animazione Bluetooth interattiva e fatta bene
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6352/42 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6352/42 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
dei genitori intervistati, rispetto all'utilizzo del semplice spazzolino
rispetto a uno spazzolino manuale
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno
sondaggio di igienisti dentali professionisti americani con i bambini dai 4-10 anni