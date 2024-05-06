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Philips Sonicare For KidsSpazzolino elettrico sonico

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Aqua
Aqua
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Viola
Viola
Potenza sonica interattiva. Ti diverti e spazzoli meglio
Tieni impegnati i bambini mentre imparano a spazzolare. Lo spazzolino Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interagisce con un'applicazione divertente che aiuta i bambini a spazzolare meglio e più a lungo. I bambini si divertono mentre imparano le tecniche che useranno per tutta la vita.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Un modo entusiasmante per assumere abitudini di vita salutari

Potenza sonica interattiva. Ti diverti e spazzoli meglio

  • Bluetooth® integrato

  • App di addestramento

  • 2 testine

  • 2 modalità

L'app interattiva accresce l'entusiasmo dei bambini verso la pulizia dei denti

L'app interattiva accresce l'entusiasmo dei bambini verso la pulizia dei denti

Divertimento interattivo e tecnologia Philips Sonicare

Il 98% dei clienti afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio*

Il 98% dei clienti afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio*

Grazie allo spazzolino e all'app Philips Sonicare For Kids, i bambini imparano a utilizzare lo spazzolino correttamente da soli. L'app si sincronizza con lo spazzolino sonico tramite Bluetooth, mostra le tecniche di pulizia più adeguate e monitora le prestazioni. I bambini possono vedere se usano bene lo spazzolino e vengono premiati se fanno un buon lavoro. Grazie a questa risorsa istruttiva ed efficace, il 98% dei genitori afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio. È un modo divertente per aiutare i bambini a sviluppare un'igiene orale e sane abitudini da mantenere per tutta la vita.

Premi divertenti per le spazzolate più efficaci

Premi divertenti per le spazzolate più efficaci

Lo spazzolino e l'app Philips Sonicare For Kids aggiungono una nuova dimensione di divertimento alla pulizia dei denti. Il personaggio al centro dell'app è l'adorabile Sparkly, al quale piace tanto avere i denti puliti. I bambini si occupano di Sparkly mentre l'applicazione li sprona a spazzolare meglio e più a lungo. Se i bambini usano bene lo spazzolino, Sparkly è più contento e li ricompensa ogni volta che se lo meritano. I bambini possono sbloccare accessori per personalizzare Sparkly, oppure vincere cibo per lui, che ama mangiare sano. I genitori possono persino scegliere i premi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

571

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

06/05/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Adatto ai bambini !!

Il prodotto è studiato bene per i bambini, pulizia efficace e divertimento allo stesso tempo. Mia figlia di 8 anni adora spazzolarsi i denti, prima era una sofferenza per lei e per me che dovevo sempre insistere, ora mi chiede lei di lavarsi i denti. Con Sparkly ha imparato a spazzolarsi bene e a divertirsi allo stesso tempo!! Se proprio vogliamo trovargli una pecca: gli adesivi in dotazione da attaccare sull'apparecchio, con l'acqua non tengono, ma questo non va a influire sull'ottima qualità del prodotto e sulla sua funzione!!

Pro

Facile per i bambini

Contro

Adesivi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6322/04 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6322/04 Spazzolino elettrico sonico

10/04/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccezionale

Acquistato per mia figlia di 9 anni che ha problemi di tartaro,consigliato dal nostro dentista,devo dire che e' uno spazzolino eccezionale.Unito all'app e' ancora piu semplice da usare....e posso farglieli lavare da sola senza che io debba dirle come fare..consiglio vivamente a tutti i genitori...

Pro

Fa il suo dovere e anche di piu'

Contro

Mia figlia lo vuole usare ogni volta che mangia qualcosa!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6322/04 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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09/02/2023

Italia

Italia

Dipendente Philips

Compratore verificato

Ottimo prodotto

[Employee of philipsglobal] Avendo già due spazzolini elettrici sonici Philips per adulti, abbiamo provato questo per la bambina di 3 anni. Dato che i bambini si sa non vogliono quasi mai lavarsi i denti ultimamente ci faceva dannare, con questo spazzolino invece, a mia sorpresa, ho risolto il problema, la bimba non vede l’ora di interagire con sparkly il personaggio dell’app e lavarsi i denti con lui. Lo spazzolino e’ ottimo come quello per adulti e addirittura la bimba riesce e spesso vuole lavarsi i denti da sola( cosa difficile con uno spazzolino manuale). Veramente fatta bene l’animazione che si attiva con il Bluetooth tanto che piace anche a noi grandi. Consigliato sia per il grado di pulizia non comparabile con un normale spazzolino sia per rendere divertente un momento in cui i bambini solitamente si annoiano. Non abbiamo provato ancora gli sticker intercambiabili ma so già che sarà motivo ancora più valido per farla divertire e lavarsi i denti.

Pro

Ottima pulizia, animazione Bluetooth interattiva e fatta bene

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6352/42 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6352/42 Spazzolino elettrico sonico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. dei genitori intervistati, rispetto all'utilizzo del semplice spazzolino

  2. rispetto a uno spazzolino manuale

  3. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno

  4. sondaggio di igienisti dentali professionisti americani con i bambini dai 4-10 anni