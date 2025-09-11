ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Philips Sonicare For Kids Spazzolino elettrico sonico

Supporto

Philips Sonicare For KidsSpazzolino elettrico sonico

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Spazzolino elettrico sonico

Disponibile in

Aqua
Aqua
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Viola
Viola

Vai al negozio

Registra il prodotto

Ottieni l'estensione della garanzia

Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).

Registra ora

Manuali e documentazione

Data Act Document

  • PDF file, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Dichiarazione di conformità UK - English (US)

  • PDF file, 143.3 kB
  • 8 August 2025

Domande frequenti

Parti e accessori

Risoluzione dei problemi

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Trova un centro di assistenza

Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Riparazione e sostituzione

Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti