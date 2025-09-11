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Cosa indicano le spie dello stato della batteria sullo spazzolino Sonicare?
È possibile sostituire la batteria dello spazzolino Sonicare?
Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?
Come registrare lo spazzolino Sonicare
Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?
Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?
Come si connette lo spazzolino all'app Sonicare?
Come si pulisce lo spazzolino Philips Sonicare?
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Lo spazzolino Sonicare si spegne da solo
Lo spazzolino Philips Sonicare è molto rumoroso
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