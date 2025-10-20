Termini di ricerca

    Assistenza Philips

    Come si connette lo spazzolino all'app Sonicare?

    Pubblicato su 20 October 2025
    Per connettere lo spazzolino Philips Sonicare Bluetooth all'app Sonicare, assicurarsi che lo spazzolino e il telefono siano associati tramite Bluetooth. Se si utilizza l'applicazione per la prima volta, è necessario associare lo spazzolino. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
     
    Una volta che lo spazzolino è associato all'app, si connette e si sincronizza quando viene acceso. Il telefono deve trovarsi nelle vicinanze con il Bluetooth attivato e l'app aperta.
     
    Le informazioni sopra riportate si applicano anche all'app Sonicare for Kids. Per maggiori informazioni, guardare il video riportato di seguito.
     
