Per connettere lo spazzolino Philips Sonicare Bluetooth all'app Sonicare, assicurarsi che lo spazzolino e il telefono siano associati tramite Bluetooth. Se si utilizza l'applicazione per la prima volta, è necessario associare lo spazzolino. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
Una volta che lo spazzolino è associato all'app, si connette e si sincronizza quando viene acceso. Il telefono deve trovarsi nelle vicinanze con il Bluetooth attivato e l'app aperta.
Le informazioni sopra riportate si applicano anche all'app Sonicare for Kids. Per maggiori informazioni, guardare il video riportato di seguito.