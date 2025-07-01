Lo spazzolino Sonicare si spegne da solo

Se lo spazzolino si spegne da solo, i suggerimenti riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
La modalità di pulizia selezionata definisce il tempo di pulizia. Lo spazzolino si spegnerà automaticamente quando il tempo consigliato è trascorso. Si consiglia di modificare la modalità di pulizia. I tempi della modalità di pulizia possono variare da 20 secondi a 3,5 minuti.
La funzione BrushPacer divide il tempo di pulizia in sei parti. Durante la pulizia, la vibrazione smette brevemente per indicare quando passare alla zona successiva. Lo spazzolino si spegne automaticamente al termine della sessione di pulizia.
Lo spazzolino misura la pressione applicata durante la pulizia. Se si preme con troppa forza, si arresta brevemente, indicando che si sta utilizzando una pressione eccessiva.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, lo spazzolino potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione dello spazzolino.
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