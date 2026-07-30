Lo spazzolino Sonicare non vibra

Una batteria dello spazzolino non completamente carica potrebbe richiedere più energia per fare vibrare lo spazzolino. Si consiglia di caricarlo per almeno 24 ore. Per evitare che questo accada di nuovo, è possibile lasciare sempre lo spazzolino sul caricatore.



Se non si utilizza lo spazzolino da almeno un mese, è possibile che la batteria sia scarica. Posizionare il manico sul caricatore. La batteria è in carica, ma l'indicatore dello stato della batteria potrebbe impiegare alcuni minuti per accendersi. Si consiglia di caricare lo spazzolino per almeno 24 ore.

