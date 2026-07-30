Lo spazzolino Sonicare non vibra

Se lo spazzolino non vibra o non si accende, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
I residui di dentifricio possono accumularsi intorno al pulsante di accensione. I residui bloccano il pulsante impedendo l'accensione del dispositivo. Si consiglia di pulire il pulsante di accensione e l'area circostante con un panno umido.
Una batteria dello spazzolino non completamente carica potrebbe richiedere più energia per fare vibrare lo spazzolino. Si consiglia di caricarlo per almeno 24 ore. Per evitare che questo accada di nuovo, è possibile lasciare sempre lo spazzolino sul caricatore.
Se non si utilizza lo spazzolino da almeno un mese, è possibile che la batteria sia scarica. Posizionare il manico sul caricatore. La batteria è in carica, ma l'indicatore dello stato della batteria potrebbe impiegare alcuni minuti per accendersi. Si consiglia di caricare lo spazzolino per almeno 24 ore.
Provare a utilizzare una presa diversa per caricare completamente lo spazzolino. Una fonte di alimentazione difettosa collegata al caricatore potrebbe impedire la ricarica dello spazzolino. In alcuni paesi, la presa di corrente del bagno è dotata di una funzione di sicurezza che spegne la fonte di alimentazione. Assicurarsi che la presa sia alimentata prima di caricare lo spazzolino.
Se lo spazzolino si accende e le spie della batteria sono accese, ma non sono presenti vibrazioni, lo spazzolino è danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o sostituzione online.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, lo spazzolino potrebbe essere danneggiato internamente. Contattare Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX6600/11 , HX6600/52 , HX6600/51 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›