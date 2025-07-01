Come si ripristinano le sequenze di sessioni di pulizia nell'app Sonicare For Kids?

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In alcune situazioni, è possibile ripristinare una sequenza di sessioni di pulizia nell'app Sonicare For Kids.
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