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Come si ripristinano le sequenze di sessioni di pulizia nell'app Sonicare For Kids?

In alcune situazioni, è possibile ripristinare una sequenza di sessioni di pulizia nell'app Sonicare For Kids. 

  1. Selezionare il profilo del bambino nell'app.
  2. Selezionare il pulsante del calendario sul lato sinistro dello schermo.
  3. Selezionare l'opzione "Il mio calendario".
  4. Fare clic sull'icona del sole e/o della luna, a seconda di ciò che manca, in modo da far apparire un segno di spunta verde accanto al giorno. Dovrebbe comparire un'icona gialla al posto della "X" rossa.
  5. Passare alla dashboard per i genitori.
  6. Fare clic sui semicerchi gialli. Questi rappresentano le sessioni mattutine e serali per le quali è stato richiesto il credito. Selezionare il segno di spunta verde.
  7. In questo modo verranno accreditate le sessioni perse in precedenza e verranno ripristinate eventuali sequenze di sessioni di pulizia!

Se si riscontrano ulteriori problemi con l'app Sonicare For Kids, contattare Philips tramite Centro di assistenza | Philips.

 

 



 

Calendario dell'app Sonicare For Kids

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX6600/52, HX6600/41, HX6600/42. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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