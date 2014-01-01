Assistenza Philips

Come si pulisce lo spazzolino Philips Sonicare?

La pulizia regolare dello spazzolino e delle testine ne aumenta la durata e le prestazioni. Pulire lo spazzolino dopo l'uso risciacquando la testina e le setole. Strofinare il manico con un panno umido.



È possibile sterilizzare la testina dello spazzolino quotidianamente utilizzando l'igienizzatore UV per testine Philips Sonicare, che rimuove il 99% dei batteri dalle testine.



Si consiglia di eseguire una sessione di pulizia settimanale dettagliata. Basta seguire i semplici passaggi riportati di seguito:



Rimuovere la testina dello spazzolino. Risciacquare la parte inferiore della testina con acqua calda. Risciacquare la parte metallica con acqua calda. Pulire tutto il manico con un panno e assicurarsi di pulire la guarnizione superiore (intorno alla parte metallica), i pulsanti sul manico e la parte inferiore dello spazzolino. Pulire l'intera superficie del manico con un panno umido.



Non utilizzare mai la lavastoviglie per pulire lo spazzolino o i suoi accessori. Evitare di utilizzare oggetti appuntiti sulla guarnizione in gomma o sui pulsanti, poiché potrebbero danneggiarli.

