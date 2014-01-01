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    Assistenza Philips

    Come si pulisce lo spazzolino Philips Sonicare?

    Pubblicato su 23 giugno 2025

    La pulizia regolare dello spazzolino e delle testine ne aumenta la durata e le prestazioni. Pulire lo spazzolino dopo l'uso risciacquando la testina e le setole. Strofinare il manico con un panno umido.

    È possibile sterilizzare la testina dello spazzolino quotidianamente utilizzando l'igienizzatore UV per testine Philips Sonicare, che rimuove il 99% dei batteri dalle testine. 

    Si consiglia di eseguire una sessione di pulizia settimanale dettagliata. Basta seguire i semplici passaggi riportati di seguito:
     

    1. Rimuovere la testina dello spazzolino.
    2. Risciacquare la parte inferiore della testina con acqua calda.
    3. Risciacquare la parte metallica con acqua calda.
    4. Pulire tutto il manico con un panno e assicurarsi di pulire la guarnizione superiore (intorno alla parte metallica), i pulsanti sul manico e la parte inferiore dello spazzolino. 
    5. Pulire l'intera superficie del manico con un panno umido. 


    Non utilizzare mai la lavastoviglie per pulire lo spazzolino o i suoi accessori. Evitare di utilizzare oggetti appuntiti sulla guarnizione in gomma o sui pulsanti, poiché potrebbero danneggiarli.
     

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