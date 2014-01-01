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La pulizia regolare dello spazzolino e delle testine ne aumenta la durata e le prestazioni. Pulire lo spazzolino dopo l'uso risciacquando la testina e le setole. Strofinare il manico con un panno umido.
È possibile sterilizzare la testina dello spazzolino quotidianamente utilizzando l'igienizzatore UV per testine Philips Sonicare, che rimuove il 99% dei batteri dalle testine.
Si consiglia di eseguire una sessione di pulizia settimanale dettagliata. Basta seguire i semplici passaggi riportati di seguito:
Non utilizzare mai la lavastoviglie per pulire lo spazzolino o i suoi accessori. Evitare di utilizzare oggetti appuntiti sulla guarnizione in gomma o sui pulsanti, poiché potrebbero danneggiarli.
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