Il 98% dei clienti afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio*

Grazie allo spazzolino e all'app Philips Sonicare For Kids, i bambini imparano a utilizzare lo spazzolino correttamente da soli. L'app si sincronizza con lo spazzolino sonico tramite Bluetooth, mostra le tecniche di pulizia più adeguate e monitora le prestazioni. I bambini possono vedere se usano bene lo spazzolino e vengono premiati se fanno un buon lavoro. Grazie a questa risorsa istruttiva ed efficace, il 98% dei genitori afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio. È un modo divertente per aiutare i bambini a sviluppare un'igiene orale e sane abitudini da mantenere per tutta la vita.