Altri articoli in confezione
- Impugnatura Sonicare for Kids
- Testina Sonicare per bambini
- Caricatore standard
- Adesivi scintillanti
Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
HX6352/11
Potenza sonica interattiva. Ti diverti e spazzoli meglio
Tieni impegnati i bambini mentre imparano a spazzolare. Lo spazzolino Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interagisce con un'applicazione divertente che aiuta i bambini a spazzolare meglio e più a lungo. I bambini si divertono mentre imparano le tecniche che useranno per tutta la vita.Scopri tutti i vantaggi
Spazzolino elettrico sonico
totale
recurring payment
Grazie allo spazzolino e all'app Philips Sonicare For Kids, i bambini imparano a utilizzare lo spazzolino correttamente da soli. L'app si sincronizza con lo spazzolino sonico tramite Bluetooth, mostra le tecniche di pulizia più adeguate e monitora le prestazioni. I bambini possono vedere se usano bene lo spazzolino e vengono premiati se fanno un buon lavoro. Grazie a questa risorsa istruttiva ed efficace, il 98% dei genitori afferma che in questo modo i bambini si spazzolano i denti più a lungo e meglio. È un modo divertente per aiutare i bambini a sviluppare un'igiene orale e sane abitudini da mantenere per tutta la vita.
Tieni traccia del tempo di lavaggio anche quando non utilizzi l'app
Divertimento interattivo e tecnologia Philips Sonicare
Lo spazzolino e l'app Philips Sonicare For Kids aggiungono una nuova dimensione di divertimento alla pulizia dei denti. Il personaggio al centro dell'app è l'adorabile Sparkly, al quale piace tanto avere i denti puliti. I bambini si occupano di Sparkly mentre l'applicazione li sprona a spazzolare meglio e più a lungo. Se i bambini usano bene lo spazzolino, Sparkly è più contento e li ricompensa ogni volta che se lo meritano. I bambini possono sbloccare accessori per personalizzare Sparkly, oppure vincere cibo per lui, che ama mangiare sano. I genitori possono persino scegliere i premi.
Assorbimento
Specifiche tecniche
Aspetto e rifiniture
Assistenza
Compatibilità
Facilità d'uso
Accessori inclusi
Prestazioni di pulizia
Modalità
Supporto software
Cerchi altri accessori? Mostra parti & accessori
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.