Assistenza Philips
La testina si stacca dallo spazzolino Sonicare
Se la testina si stacca dal manico dello spazzolino, i suggerimenti riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
Se la testina si stacca dal manico dello spazzolino, assicurarsi che sia inserita correttamente.
- Posizionare la testina con le setole nella stessa direzione dei pulsanti dello spazzolino.
- Spingere la testina dello spazzolino con decisione finché non scatta in posizione.
Un piccolo spazio tra la testina e il manico dello spazzolino è normale e necessario. La testina deve essere in grado di muoversi per creare il giusto livello di vibrazioni.
Assicurarsi che la parte inferiore della testina e l'area intorno alla parte metallica siano prive di residui. È possibile pulirle con acqua tiepida o un panno morbido.
Si consiglia di utilizzare testine Philips originali. Le testine contraffatte potrebbero non adattarsi e cadere.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, lo spazzolino potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione dello spazzolino.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX6600/41 , HX6600/13 , HX6600/12 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›