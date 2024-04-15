La testina si stacca dallo spazzolino Sonicare

Se la testina si stacca dal manico dello spazzolino, assicurarsi che sia inserita correttamente.

Posizionare la testina con le setole nella stessa direzione dei pulsanti dello spazzolino. Spingere la testina dello spazzolino con decisione finché non scatta in posizione.

Un piccolo spazio tra la testina e il manico dello spazzolino è normale e necessario. La testina deve essere in grado di muoversi per creare il giusto livello di vibrazioni.