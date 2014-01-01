Lo spazzolino Sonicare non si carica

Provare a verificare se l'adattatore o il cavo di ricarica sono danneggiati. In caso di danni all'adattatore o al cavo, interromperne immediatamente l'utilizzo. Acquistare un articolo sostitutivo nel negozio online.



Nota: se ci si trova in Cina e lo spazzolino è stato acquistato prima del 1° settembre 2024, contattare il numero 4008 800 008 per assistenza.