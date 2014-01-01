Lo spazzolino Sonicare non si carica

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema contattare Philips o fare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.
Se lo spazzolino non si carica, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
Tutti gli spazzolini Sonicare hanno caricatori differenti che non sono compatibili con altri modelli Sonicare. Si consiglia di ricaricare lo spazzolino utilizzando il caricatore originale fornito con lo spazzolino.
Nota: se ci si trova in Cina e lo spazzolino è stato acquistato prima del 1° settembre 2024, contattare il numero 4008 800 008 per assistenza.
Lo spazzolino non si carica quando è collegato all'alimentazione? La presa potrebbe non funzionare. Provare a utilizzare una presa diversa per caricarlo.
Provare a verificare se l'adattatore o il cavo di ricarica sono danneggiati. In caso di danni all'adattatore o al cavo, interromperne immediatamente l'utilizzo. Acquistare un articolo sostitutivo nel negozio online.
Nota: se ci si trova in Cina e lo spazzolino è stato acquistato prima del 1° settembre 2024, contattare il numero 4008 800 008 per assistenza.
Se si utilizza un supporto, un pad o un bicchiere di ricarica, assicurarsi che lo spazzolino sia posizionato al centro del caricatore. Lo spazzolino emette due brevi segnali acustici o la spia della batteria si accende, a conferma che lo spazzolino è inserito correttamente nel caricatore.
Assicurarsi che il caricatore non sia posizionato su una superficie metallica o vicino ad altri caricatori, poiché ciò potrebbe causare interferenze durante la ricarica.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, lo spazzolino potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o sostituzione dello spazzolino.