14 programmi preimpostati per fare pane, impasti e forme di vario tipo

La macchina per il pane Philips è dotata di 14 programmi preimpostati che cuociono alla perfezione qualsiasi tipo di pane, da quello integrale ricco e gustoso a quello senza glutine, da quello francese alle varietà dolci. È anche in grado di creare ottimi impasti per pasta, pizza, bagel, biscotti, dolci e persino marmellate. Qualsiasi cosa venga cucinata risulta sempre deliziosa e facile da preparare poiché i programmi preimpostati si occupano della temperatura e dei tempi di cottura per risultati ottimali. Sono disponibili anche impostazioni speciali per forme di pane più piccole e, se sei di fretta, puoi usare uno dei programmi per cuocere il pane a una velocità doppia e persino in solo un'ora.