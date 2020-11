Cuoce rapidamente ed è facile da pulire

Con 2000 W di potenza, la friggitrice elettrica Philips assicura eccellenti risultati in poco tempo. Facile da pulire, grazie alla pratica funzione PreClean che consente un prelavaggio in acqua calda, è dotata di un beccuccio integrato per svuotare l'olio senza versarlo. Scopri tutti i vantaggi