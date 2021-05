Posizioni variabili delle piastre: tavolo, forno, grill a contatto

Il grill elettrico Philips può essere utilizzato con il coperchio chiuso, totalmente aperto o in posizione gratin, per preparare tanti piatti diversi. 1. La posizione chiusa consente di mantenere tutti i sapori ed è ideale per grigliare carne, pesce, verdura o sandwich. 2. La posizione completamente aperta è simile a quella di un mini-barbecue, perfetta per grigliare su un tavolo, divertirsi cucinando o per riscaldare i cibi. 3. La posizione gratin è adatta per far sciogliere il formaggio sui toast o su verdure come pomodori o zucchine.