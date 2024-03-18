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Azur Pro Ferro da stiro

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Manuali e documentazione

EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 - English (US)

  • PDF file, 953 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Azur Pro Steam iron

  • PDF file, 2.5 MB
  • 12 March 2024

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