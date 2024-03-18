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Azur Pro Ferro da stiro
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GC4885/30
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EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4885/30 - English (US)
User Manual Philips Azur Pro Steam iron
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Quale acqua usare per il ferro o il sistema a vapore Philips?
Dalla base del cura tessuti a vapore con supporto Philips fuoriesce dell'acqua
Come si rimuove il calcare dal ferro da stiro Philips?
Come pulire la piastra del ferro da stiro o del ferro a secco Philips
Il ferro da stiro Philips perde dalla piastra
Il ferro da stiro a vapore Philips non si riscalda più
La spia rossa Calc-Clean del ferro da stiro Philips continua a lampeggiare
Il ferro generatore di vapore Philips non rimuove le pieghe
Il ferro Philips crepita quando è in verticale