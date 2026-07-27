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Garanzia di 2 anni
FY3455/00
Compatibile con 2 in 1 Serie 3000
Filtro a lunga durata fino a 6 mesi
Filtri originali Philips
La tecnologia di umidificazione NanoCloud riduce la diffusione dei batteri del 99%*, diffondendo nanomolecole d'acqua nell'intera abitazione. Non lascia aloni bianchi o macchie d'acqua*, pulito e igienico.
La sostituzione dell'accessorio con il filtro di umidificazione originale Philips garantisce prestazioni sempre elevate ed efficienti dell'umidificatore d'aria. Progettato appositamente per il dispositivo indicato, si adatta perfettamente e garantisce un funzionamento dell'apparecchio senza problemi.
I nostri filtri vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire le migliori prestazioni dell'umidificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile dei filtri.
Recensioni
Da un laboratorio di terze parti, con riferimento al tasso di inibizione del rilascio di batteri con umidificatore tramite test con metodo sperimentale ZD/17-2017 (stafilococco bianco 8032)