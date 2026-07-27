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  • Aria sempre sana
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Filtro sostitutivo originaleFiltro di umidificazione NanoCloud

FY3455/00

Aria sempre sana
La parte centrale dell'umidificatore è perfetta per la tua apparecchiatura, garantendo prestazioni elevate e costanti. È dotato della tecnologia NanoCloud, che genera molecole nanodimensionate di vapore acqueo puro e umidifica l'aria eliminando fino al 99% dei germi.
Vedi tutti i vantaggi

Aria sempre sana

  • Compatibile con 2 in 1 Serie 3000

  • Filtro a lunga durata fino a 6 mesi

  • Filtri originali Philips

Altamente antimicrobico, umidificazione senza appannamento

Altamente antimicrobico, umidificazione senza appannamento

La tecnologia di umidificazione NanoCloud riduce la diffusione dei batteri del 99%*, diffondendo nanomolecole d'acqua nell'intera abitazione. Non lascia aloni bianchi o macchie d'acqua*, pulito e igienico.

Filtro di umidificazione originale Philips

Filtro di umidificazione originale Philips

La sostituzione dell'accessorio con il filtro di umidificazione originale Philips garantisce prestazioni sempre elevate ed efficienti dell'umidificatore d'aria. Progettato appositamente per il dispositivo indicato, si adatta perfettamente e garantisce un funzionamento dell'apparecchio senza problemi.

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I nostri filtri vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire le migliori prestazioni dell'umidificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile dei filtri.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Da un laboratorio di terze parti, con riferimento al tasso di inibizione del rilascio di batteri con umidificatore tramite test con metodo sperimentale ZD/17-2017 (stafilococco bianco 8032)