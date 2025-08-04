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Filtro sostitutivo originale Filtro di umidificazione NanoCloud

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La parte centrale dell'umidificatore è perfetta per la tua apparecchiatura, garantendo prestazioni elevate e costanti. È dotato della tecnologia NanoCloud, che genera molecole nanodimensionate di vapore acqueo puro e umidifica l'aria eliminando fino al 99% dei germi.

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  • 4 August 2025

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