ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

PerformerPro Aspirapolvere con sacco

Fuori produzione

Supporto

PerformerProAspirapolvere con sacco

FC9190/01

PerformerPro Aspirapolvere con sacco

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

EU Declaration of conformity Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9190/01 - English (US)

  • PDF file, 934.1 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag

  • PDF file, 3.3 MB
  • 13 March 2026

Domande frequenti

Parti e accessori

Risoluzione dei problemi

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti