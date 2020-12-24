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  • Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079/01
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Fuori produzione

Access. scopa elettrica ricaricabile

FC8079/01

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Spazzola Mini Turbo

La spazzola Mini Turbo è ideale per la rimozione dei peli di animali domestici dalla tappezzeria, dai sedili e dai tappeti. Grazie alla spazzola rotante motorizzata, è uno strumento compatto, potente ed efficace. Compatibile con SpeedPro (Aqua) e serie 5000 (Aqua).

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Pulisci rapidamente le superfici morbide con la spazzola rotante motorizzata

Pulisci rapidamente le superfici morbide con la spazzola rotante motorizzata

La spazzola Mini Turbo è ideale per la rimozione dei peli di animali domestici dalla tappezzeria, dai sedili e dai tappeti. Grazie alla spazzola rotante motorizzata, è uno strumento compatto, potente ed efficace.

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5.0

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1

Recensione

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di utenti consiglia questo prodotto

4
3
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1

24/12/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger

Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers

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