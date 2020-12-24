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Fuori produzione
Spazzola Mini Turbo
La spazzola Mini Turbo è ideale per la rimozione dei peli di animali domestici dalla tappezzeria, dai sedili e dai tappeti. Grazie alla spazzola rotante motorizzata, è uno strumento compatto, potente ed efficace. Compatibile con SpeedPro (Aqua) e serie 5000 (Aqua).
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1 Spazzola Mini Turbo
La spazzola Mini Turbo è ideale per la rimozione dei peli di animali domestici dalla tappezzeria, dai sedili e dai tappeti. Grazie alla spazzola rotante motorizzata, è uno strumento compatto, potente ed efficace.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
VanDuivenbode
24/12/2020
Nederland
Compratore verificato
Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger
Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers
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