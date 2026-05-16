ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Access. scopa elettrica ricaricabile

Fuori produzione

Supporto

Access. scopa elettrica ricaricabile

FC8079/01

Access. scopa elettrica ricaricabile

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

La spazzola Mini Turbo è ideale per la rimozione dei peli di animali domestici dalla tappezzeria, dai sedili e dai tappeti. Grazie alla spazzola rotante motorizzata, è uno strumento compatto, potente ed efficace. Compatibile con SpeedPro (Aqua) e serie 5000 (Aqua).

  • PDF file
  • 16 May 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti