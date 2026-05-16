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La spazzola Mini Turbo è ideale per la rimozione dei peli di animali domestici dalla tappezzeria, dai sedili e dai tappeti. Grazie alla spazzola rotante motorizzata, è uno strumento compatto, potente ed efficace. Compatibile con SpeedPro (Aqua) e serie 5000 (Aqua).
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