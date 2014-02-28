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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Prestazioni ottimali per la pulizia di tutti i giorni
Scopri la pulizia ogni giorno con Philips DailyDuo. Questa potente scopa elettrica 2 in 1 cordless ti consente di pulire sia il pavimento che i mobili grazie alla elevata forza aspirante garantita. Sempre a portata di mano per la pulizia di tutti i giorni!
2 in 1 s. filo: scopa elet. e aspirabr.
Ciclonico senza sacco
Batteria da 16,8 V
Filtro HEPA a 2 stadi
DailyDuo dispone di potenti batterie a 16,8 V che assicurano un'elevata potenza di aspirazione durante tutto il periodo di funzionamento. Insieme all'alta velocità di rotazione di PowerBrush, DailyDuo ti aiuta ad ottenere una pulizia profonda senza sforzi.
Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.
Il filtro HEPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso ciclonico, il sistema previene i blocchi per risultati di filtraggio superiori e duraturi.
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Riconoscimenti
4.0
su 5
74
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Tefred
28/02/2014
France
Super !!!!!!!!
Il est super pratique, très maniable, il aspire très bien grâce à sa fonction "turbo". Je m'en sers quotidiennement et je ne pourrais plus m'en passer ! Quand il aura fait son temps, j'en rachèterai un.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DailyDuo FC6161/02 Aspirateur balai
Sì, consiglio questo prodotto
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raoull
02/11/2013
France
TRèS CONTENT et merci...
ça fait 2 ou 3 semaine que j'utilise l'aspirateur balai , j'en suis très satisfait, j'ai cependant un doute sur la durée de vie de la batterie rechargeable , mais je le verrai d'ici 6 mois à UN an... merci
Sì, consiglio questo prodotto
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nanou69
02/11/2013
France
TRèS CONTENT et merci...
ça fait 2 ou 3 semaine que j'utilise l'aspirateur balai , j'en suis très satisfait, j'ai cependant un doute sur la durée de vie de la batterie rechargeable , mais je le verrai d'ici 6 mois à UN an... merci
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