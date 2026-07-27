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Caraffa per il caffè

CRP716

Caraffa per il caffè
Questa caraffa raccoglie il caffè preparato con la tua macchina per caffè. Garantisce la conservazione dell'aroma e la giusta temperatura del tuo caffè. Compatibile con la macchina per caffè Philips Grind & Brew.
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Caraffa per il caffè

  • Grind & Brew

  • Black

  • 12 tazze

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