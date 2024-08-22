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CRP716
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Questa caraffa raccoglie il caffè preparato con la tua macchina per caffè. Garantisce la conservazione dell'aroma e la giusta temperatura del tuo caffè. Compatibile con la macchina per caffè Philips Grind & Brew.
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