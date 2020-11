Cibi sani e fatti in casa, infinite possibilità.

Se desideri seguire un'alimentazione salutare, il nostro robot da cucina Philips Viva Compact è ciò che fa per te. Lo abbiamo progettato proprio per chi ha una vita piena di impegni. Sarai in grado di preparare piatti fantastici anche con gli ingredienti più difficili. Scopri tutti i vantaggi