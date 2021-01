Blocco lame per una rifinitura rapida e pulita

Questo blocco lame completamente in metallo è creato per offrire una rifinitura rapida e pulita. Utilizza il blocco lame senza pettine per un look con peli corti di 0,5 mm. Utilizza il rifinitore in combinazione con un pettine per diverse lunghezze di taglio e ritocchi.