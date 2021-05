Include un pettine da barba con 12 lunghezze regolabili: da 1 a 23 mm

Se hai la barba o desideri un perfetto effetto incolto, non devi fare altro che collegare il pettine regolabarba e selezionare una delle 12 impostazioni di blocco, da 1 a 23 mm. Ci sono esattamente 2 mm tra un'impostazione di lunghezza e l'altra. Per ottenere una barba più corta, rimuovi completamente il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.